Глобальный саммит мира будет проходить в течение 15 и 16 июня вблизи города Люцерн. В понедельник, 3 июня, заместитель спикера генсека Организации Объединенных Наций Фархан Гак подтвердил участие ООН.
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ООН будет на мирном Саммите
Следует сказать, что пока неизвестно точно, кто из должностных лиц ООН поедет в Швейцарию. Однако ближе к дате проведения мероприятия обещают раскрыть имя делегата.
Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать в Саммите. Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет,
– констатировал Фархан Гак.
Больше о мероприятии в Швейцарии
- Украина и Швейцария начали подготовку к Саммиту на уровне лидеров стран в январе 2024 года. Ожидается, что на мероприятие прибудет более 100 делегатов от разных государств. Среди них, конечно, нет России.
- Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что пекинские дипломаты не поедут в Швейцарию, поскольку там не будет россиян. По ее словам, важно "равноправное участие всех сторон" для урегулирования ситуации.
- Главный рупор Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва поддерживает такой подход Пекина. Не исключено, что Путин во время визита в Китай лично просил Си Цзиньпина не ехать в Швейцарию.
- Киев декларирует, что этот Саммит будет проходить на уровне лидеров государств. В то же время в администрации президента США констатировали, что Джо Байден не будет присутствовать на Саммите. Вместо этого туда отправится вице-президент Камила Харрис.
- Владимир Зеленский резко утверждал, что "Путин будет аплодировать стоя", если на Саммите мира в Швейцарии не будет президента Байдена. По его словам, американский лидер нужен мирному Саммиту, ведь на позицию Вашингтона всегда ориентированы другие государства.
- Основными вопросами на Саммите будет продовольственная безопасность, в частности экспорт украинского зерна, а также вопрос похищения Россией детей и ядерная безопасность, что от начала полномасштабного вторжения сталкивается с угрозами со стороны Кремля.