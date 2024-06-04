Глобальный саммит мира будет проходить в течение 15 и 16 июня вблизи города Люцерн. В понедельник, 3 июня, заместитель спикера генсека Организации Объединенных Наций Фархан Гак подтвердил участие ООН.

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ООН будет на мирном Саммите

Следует сказать, что пока неизвестно точно, кто из должностных лиц ООН поедет в Швейцарию. Однако ближе к дате проведения мероприятия обещают раскрыть имя делегата.

Принципиальный комментарий по этому поводу таков: мы будем участвовать в Саммите. Ближе к дате проведения мероприятия мы сможем проинформировать вас, кто именно там будет,

– констатировал Фархан Гак.

Обратите внимание! Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявлял, что ООН будет участвовать в Саммите. Он вспоминал о безумном давлении со стороны России на официальных лиц и на страны-члены Организации.

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