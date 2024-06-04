Глобальний саміт миру відбуватиметься упродовж 15 і 16 червня поблизу міста Люцерн. У понеділок, 3 червня, заступник речника генсека Організації Об'єднаних Націй Фархан Гак підтвердив участь ООН.

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ООН буде на мирному Саміті

Слід сказати, що поки невідомо достеменно, хто з посадовців ООН поїде у Швейцарію. Однак ближче до дати проведення заходу обіцяють розкрити ім'я делегата.

Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь у Саміті. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде,

– констатував Фархан Гак.

Зверніть увагу! Раніше постпред України при ООН Сергій Кислиця заявляв, що ООН братиме участь у Саміті. Він згадував про шалений тиск з боку Росії на офіційних осіб та на країн-членів Організації.

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