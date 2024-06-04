Глобальний саміт миру відбуватиметься упродовж 15 і 16 червня поблизу міста Люцерн. У понеділок, 3 червня, заступник речника генсека Організації Об'єднаних Націй Фархан Гак підтвердив участь ООН.
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ООН буде на мирному Саміті
Слід сказати, що поки невідомо достеменно, хто з посадовців ООН поїде у Швейцарію. Однак ближче до дати проведення заходу обіцяють розкрити ім'я делегата.
Принциповий коментар з цього приводу такий: ми братимемо участь у Саміті. Ближче до дати проведення заходу ми зможемо поінформувати вас, хто саме там буде,
– констатував Фархан Гак.
Більше про захід у Швейцарії
- Україна і Швейцарія розпочали підготовку до Саміту на рівні лідерів країн у січні 2024 року. Очікують, що на захід прибуде понад 100 делегатів від різних держав. Серед них, звісно, немає Росії.
- Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що пекінські дипломати не поїдуть у Швейцарію, оскільки там не буде росіян. За її словами, важлива "рівноправна участь усіх сторін" для врегулювання ситуації.
- Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що Москва підтримує такий підхід Пекіна. Не виключено, що Путін під час візиту до Китаю особисто просив Сі Цзіньпіна не їхати у Швейцарію.
- Київ декларує, що цей Саміт відбуватиметься на рівні лідерів держав. Водночас в адміністрації президента США констатували, що Джо Байден не буде присутній на Саміті. Натомість туди відправиться віцепрезидентка Каміла Гарріс.
- Володимир Зеленський різко стверджував, що "Путін аплодуватиме стоячи", якщо на Саміті миру у Швейцарію не буде президента Байдена. За його словами, американський лідер потрібен мирному Саміту, адже на позицію Вашингтона завжди орієнтовані інші держави.
- Основними питаннями на Саміті буде продовольча безпека, зокрема експорт українського зерна, а також питання викрадення Росією дітей і ядерна безпека, що від початку повномасштабного вторгнення стикається зі загрозами з боку Кремля.