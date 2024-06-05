Саммит мира, который организует Украина, состоится 15 – 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток неподалеку Люцерна.

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Макрон примет участие в Саммите мира

Елисейский дворец 5 июня подтвердил участие президента Франции в Саммите мира.

В администрации Макрона сообщили, что Франция не только намерена предоставлять Украине военную помощь в долгосрочной перспективе, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".