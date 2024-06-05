Саммит мира, который организует Украина, состоится 15 – 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток неподалеку Люцерна.
Читайте также Саммит мира может быть достаточно значимым для мира: что на это указывает
Макрон примет участие в Саммите мира
Елисейский дворец 5 июня подтвердил участие президента Франции в Саммите мира.
В администрации Макрона сообщили, что Франция не только намерена предоставлять Украине военную помощь в долгосрочной перспективе, но и "оказывать политическую и дипломатическую поддержку".