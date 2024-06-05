Саміт миру, який організовує Україна, відбудеться 15 – 16 червня в швейцарському містечку Бюргеншток неподалік Люцерна.
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Макрон візьме участь у Саміті миру
Єлисейський палац 5 червня підтвердив участь президента Франції у Саміті миру.
В адміністрації Макрона повідомили, що Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу у довгостроковій перспективі, а й "надавати політичну та дипломатичну підтримку".
Зеленський та Макрон підпишуть дві угоди
Володимир Зеленський під час візиту до Франції у п'ятницю, 7 травня, також підпише з Макроном дві угоди. Йдеться про надання кредитів і грантів на суму 650 мільйонів євро.
Як повідомляється, укладені угоди будуть спрямовані на підтримку місцевих органів влади та критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичної, в Україні.
Ці кошти будуть використані для фінансування великих проєктів, для зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, яка виходить з ладу,
– наголосили в адміністрації.
Хто ще з світових лідерів приїде на Саміт миру
- У Білому домі 3 червня 2024 року офіційно повідомили, що на саміт поїде віцепрезидентка США Камала Гарріс. Перед цим в адміністрації запевняли, що Вашингтон буде представлений на високому рівні.
- Згодом у Білому домі зазначили, що відсутність президента США на саміті не означає, що Україна втратила підтримку. Там заявили, що Сполучені Штати Америки підтримують українську формулу миру.
- На Саміті миру будуть також присутні й представники Організації Об'єднаних Націй. Це сталося попри шалений тиск з боку Росії на офіційних осіб та країн-членів організації.
- А ось Китай відмовляється брати участь у швейцарському Саміті та наполягає на власній "мирній формулі". Видання Financial Times також припускало, що під час візиту до Пекіна Путін особисто просив президента КНР Сі Цзіньпіна не брати участь у Глобальному саміті миру.