Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що у світі "немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден". Про це посадовець заявив, коментуючи те, що на Саміт поїде віцепрезидентка США Камала Гарріс, пише 24 Канал.
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Що сказав Кірбі про те, що Байден не візьме участь в Саміті миру
Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати,
– заявив Джон Кірбі, пише Укрінформ.
Він додав, що США підтримують українську формулу миру. Також посадовець запевнив, що як віцепрезидент, так і Джейк Салліван з нетерпінням чекають дискусій в Люцерні, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для підтримки України.
Байден не братиме участі в Саміті миру
- Білий дім заявив, що США на Саміті миру у Швейцарії будуть представлені на найвищому рівні. Проте США не пояснювали, чи на саміт поїде Джо Байден.
- Володимир Зеленський говорив, що російський диктатор Путін аплодуватиме стоячи, якщо Джо Байден проігнорує Саміт миру.
- Ще у травні видання Bloomberg написало, що президент США пропустить Глобальний саміт миру. Адже тоді у нього запланований збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. На заході мають бути голлівудські зірки – Джордж Клуні, Джулія Робертс та інші.