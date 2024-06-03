Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив на брифінгу, що у світі "немає жодного лідера, який би підтримував Україну більше й рішучіше, ніж Джо Байден". Про це посадовець заявив, коментуючи те, що на Саміт поїде віцепрезидентка США Камала Гарріс, пише 24 Канал.

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Що сказав Кірбі про те, що Байден не візьме участь в Саміті миру

Я не думаю, що ви можете назвати іншу націю, яка зробила стільки ж для України, а також для здатності дати відсіч Росії, ніж Сполучені Штати,

– заявив Джон Кірбі, пише Укрінформ.

Він додав, що США підтримують українську формулу миру. Також посадовець запевнив, що як віцепрезидент, так і Джейк Салліван з нетерпінням чекають дискусій в Люцерні, щоб зрозуміти, що Сполучені Штати можуть робити далі для підтримки України.

Байден не братиме участі в Саміті миру