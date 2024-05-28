Про це Зеленський детальніше розповів у вівторок, 28 травня, на пресконференції в Брюсселі, інформує 24 Канал.

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"Не дуже сильне рішення"

Український гарант зазначив, що дуже хотів би, аби на саміті у Швейцарії особисто був присутній президент Байден.

Я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення, при всій повазі до кожної людини у Сполучених Штатах Америки,

– підкреслив Зеленський.

Президент України додав, що зараз буде Саміт миру, який організовує весь світ, "а потім буде щось, що спробує зробити Росія". Він вважає, що присутність Байдена потрібна на Саміті миру, потрібна іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки.

Неприсутність його (Джо Байдена – 24 Канал) – цьому тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, при чому стоячи,

– додав Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, наша держава також очікує відповіді щодо присутності на саміті від Китаю, Бразилії та кількох африканських країн.

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