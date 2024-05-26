Про це повідомили журналісти Reuters з посиланням на власні джерела. Однак наразі достеменно невідомо, на якому рівні США братимуть участь у Саміті миру.

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США братимуть участь у Саміті миру

Журналісти нагадали, що Президент України Володимир Зеленський 26 травня звернувся до президента США Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна в неділю з проханням взяти участь у Саміті миру. У своєму англомовному відео український очільник виступив на фоні зруйнованої 23 травня росіянами типографії у Харкові, де внаслідок обстрілу загинуло 7 людей.

У агентстві наголосили, що Україна сподівається прийняти якомога більше країн на саміті у Швейцарії, спрямованого на об'єднання світової думки щодо того, як зупинити війну і посилити тиск на президента Росії Владіміра Путіна. За словами Зеленського, у цій зустрічі візьмуть участь понад 80 країн.

Я звертаюся до лідерів світу, які все ще осторонь глобальних зусиль Глобального мирного саміту – до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, і до президента Сі, лідера Китаю. Будь ласка, покажіть своє лідерство в просуванні миру – справжнього миру, а не просто паузи між ударами,

– сказав глава держави.

Зеленський додав, що саміт "покаже, хто у світі насправді хоче припинення війни".

Однак досі залишається невизначеним, чи візьме участь президент Байден у майбутньому саміті. Американський чиновник підтвердив 26 травня, що Сполучені Штати візьмуть участь у саміті, однак конкретні деталі щодо учасників та рівня їхнього представництва не були розголошені.

Журналісти також наголосили, що Київ у своєму мирному плані закликає до повного виведення російських військ і відновлення міжнародно визнаних кордонів, що Москва вважає неприйнятним. Раніше Росія заявила, що "не бачить сенсу в саміті України".