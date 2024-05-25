Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю публікацію, зауваживши, Путін боїться Саміту миру. В етері 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок назвав головні страхи російського диктатора.

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Китай поставив чітку умову

Очільник закордонного відомства Китаю Ван Ї підписав спільну декларацію з президентом Бразилії. Вони домовилися про те, що треба створювати якийсь інший майданчик, який визнає й Україна, й Росія, на якому проходитимуть переговори щодо припинення війни. Як зазначив Клочок, це реально заявка на те, що Пекін намагатиметься шукати собі партнерів на Глобальному півдні.

Крім цього, з'являється цікаве повідомлення, що Сполучені Штати Америки визнали Кенію союзником поза НАТО. Може здатися, що це новина ні про що, але це також невипадково – Китай і Сполучені Штати Америки шукають собі партнерів на Півдні.

Як тоді Росії розглядати співпрацю з Китаєм, який, я більш ніж переконаний, чітко поставив умову, що підпише спільну декларацію за підсумками зустрічі на найвищому рівні, якщо в 10-му розділі буде прописана мирна доктрина Китаю, а не стамбульські угоди Путіна,

– мовив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

За його словами, якщо порівняти стамбульські угоди, які готувала Росія у 2022 році, й так званий китайський "мирний план", то це дві великі різниці й не те, чого хоче Путін. Тому тепер, коли з'являється повідомлення про те, що нібито диктатор готовий домовлятися по лінії розмежування, це позиція Кремля, яка суттєво відмінна від позиції Китаю.

У Китаю своє бачення й він хоче сам керувати цим процесом. Сі Цзіньпін хоче перебрати на себе роль лідера у припиненні війни,

– зауважив Клочок.

Росія ще намагається демонструвати свою гру. Однак рівень цієї гри та її успішність визначатиме повна залежність від Китаю в економічній царині.

Найбільший страх Кремля

У публікації Reuters також є ще один цікавий момент щодо можливої мобілізації. Чого власне побоюється Кремль – соціального невдоволення тих, хто повертається з так званої "сво" й не може отримати на Росії високооплачуваної роботи, соціальних пільг тощо.

З цим будуть проблеми, тому що понад 100 мільярдів доларів з бюджету Росії йде на війну. Це велика цифра. Чим далі, тим більше ці видатки зростатимуть,

– наголосив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Путін зараз демонструє, що він хоче отак, але, звісно, навряд чи його хтось підтримає в прагненні, аби він сідав з Україною за стіл переговорів на умовах поділу по лінії фронту.

Напередодні Саміту миру російський диктатор намагатиметься внести якийсь порядок денний, але, на думку Клочка, він уже визначений Китаєм.

Саміт миру у Швейцарії