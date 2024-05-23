Так, речник Білого дому Джейк Салліван на пресконференції наразі не може підтвердити участь Байдена у саміті. Водночас він наголосив, що США брали участь у підготовці до саміту у Швейцарії, передає 24 Канал.

Важливо Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори

Чи поїде Байден на Саміт миру

На пресконференції журналісти поцікавилися, чи братиме Джо Байден особисту участь у глобальному Саміті миру, проведення якого заплановане на 15 – 16 червня у Бюргенштоці. Втім, наразі у Білому домі не можуть підтвердити, що президент США поїде на Саміт до Швейцарії.

Скажу лише, що я особисто брав участь у підготовці до цього саміту, як і інші члени нашого уряду, і, як ви знаєте, ми були ключовим гравцем у просуванні бачення миру, яке включає суверенітет і територіальну цілісність України та принципи, закладені в Статуті ООН. Але сьогодні я не можу робити жодних оголошень про поїздку президента,

– сказав Салліван.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини