Про це 24 Каналу заявив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що дуже великих ідеалістичних очікувань від цього саміту немає. Він додав, що без глобальної реформи світового порядку, який нині не працює, неможливо врегульовувати глобальний конфлікт шляхом таких платформ.

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"Очікую двох моментів. Перше, що ми дійсно сформуємо умовну "команду добра", адже глобальніший конфлікт виглядає поки що невідворотним у достатньо близькому майбутньому. Потрібно розуміти, з ким ми будемо на одній стороні", – наголосив політолог.

Другий момент – це розуміння того, як щиро партнери української держави бачать завершення війни Росії проти України. Мовляв, який має бути її фінал.

Ми маємо формулу миру українську. Наші партнери кажуть: "Формула миру українська дуже подобається". Питання в тому, до якого фіналу насправді рухаємось ми разом,

– сказав Несвітайлов.

Адже, якщо послухати партнерів України, навіть найпишномовніших та рішучих, то є заяви про те, що "Україні не мають дозволити програти й що українська держава – це запорука миру". Однак питання у тому, яким усім бачать спільний фініш і до чого йдуть.

"Це має бути перемога України в якомусь форматі, це має бути не перемога Росії й не поразка України"… Але умовно, щоб не було, коли ми нібито за одну хорошу мету – "тягнути візок разом", але рухаємось ми у різні сторони. Це насправді велика проблема", – додав експерт-міжнародник.

Так є Франція, Німеччина, Велика Британія і США. Утім, спільної позиції, мінімального чи максимального плану у цих країн немає.

"Принаймні потрібно певне у цьому плані нарешті сформоване розуміння кінцевої мети, адже ми скільки завгодно можемо говорити про красиві гасла й красиві обіцянки, але хотілось би мати більше певної конкретики", – наголосив Максим Несвітайлов.

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