Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус сказав 24 Каналу, що зараз відбувається багато зустрічей, обговорень щодо розв'язання війни. Проте всі чудово розуміють, що в чинних умовах говорити про дипломатичне рішення неможливо.

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Потрібно представити бачення закінчення війни

На сьогодні Росія має свої інтереси, і коли в Кремлі кажуть, що "хочуть миру", слід усвідомити, що саме вони розуміють під цією фразою.

Росія прагне того, щоб Україна "здалась без бою", і це в їх розумінні і є мирна угода,

– зазначив він.

Водночас в розумінні України це – відновлення територіальної цілісності, повернення Криму, на що Росія не погоджується. Саме тут поле взаємодії відсутнє, тому що Україна не може відмовитися від своїх територій. Росія ж не хоче повернути не лише те, що захопила в 2014 році, а навіть так звані "нові території".

Тут абсолютно неможливо знайти центральне рішення, яке б влаштувало обидві сторони. Однак все одно таке рішення повинно бути. Саме на Саміті миру потрібно представити бачення того, як завершиться ця війна, і воно має влаштувати всі сторони,

– наголосив Ус.

На цю проблему можна поглянути з іншого боку. Завжди обговорюється питання щодо повернення Росією окупованих українських територій. Водночас не порушується питання територіальних претензій до Росії з боку України.

Якщо Росія наполягатиме на тому, що Крим залишиться їй, тоді Україна відповідно може висунути територіальні претензії, зокрема, до певних територій Росії, які належали Україні та були обміняні на Крим,

– зауважив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Росіяни, за його словами, повторюють, що вони "подарували" нам Крим, але в обмін на півострів ми віддали також значні території. Тоді можна порушувати питання щодо територій інших країн, які були захоплені Росією. Зокрема, північні території Японії, Кенігсберг, який росіяни називають Калінінградом тощо.

"Ці питання потрібно повернути на порядок денний, щоб Росія розуміла, що затягування війни і неповернення до кордонів 1991 року для неї може закінчитися втратою навіть тих територій, які в неї є. Це буде дуже складно довести, але по іншому не можливо досягти миру. Всі ці питання необхідно обговорювати зокрема на Саміт миру", – підкреслив Іван Ус.

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