Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус сказал 24 Каналу, что сейчас происходит много встреч, обсуждений по развязыванию войны. Однако все прекрасно понимают, что в действующих условиях говорить о дипломатическом решении невозможно.

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Нужно представить видение окончания войны

На сегодня Россия имеет свои интересы, и когда в Кремле говорят, что "хотят мира", следует осознать, что именно они понимают под этой фразой.

Россия стремится к тому, чтобы Украина "сдалась без боя", и это в их понимании и есть мирное соглашение,

– отметил он.

В то же время в понимании Украины это – восстановление территориальной целостности, возвращение Крыма, на что Россия не соглашается. Именно здесь поле взаимодействия отсутствует, потому что Украина не может отказаться от своих территорий. Россия же не хочет вернуть не только то, что захватила в 2014 году, а даже так называемые "новые территории".

Здесь совершенно невозможно найти центральное решение, которое бы устроило обе стороны. Однако все равно такое решение должно быть. Именно на Саммите мира нужно представить видение того, как завершится эта война, и оно должно устроить все стороны,

– подчеркнул Ус.

На эту проблему можно взглянуть и с другой стороны. Всегда обсуждается вопрос о возвращении Россией оккупированных украинских территорий. В то же время не поднимается вопрос территориальных претензий к России со стороны Украины.

Если Россия будет настаивать на том, что Крым останется ей, тогда Украина соответственно может выдвинуть территориальные претензии, в частности, к определенным территориям России, которые принадлежали Украине и были обменены на Крым,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Россияне, по его словами, повторяют, что они "подарили" нам Крым, но в обмен на полуостров мы отдали также значительные территории. Тогда можно поднимать вопрос о территориях других стран, которые были захвачены Россией. В частности, северные территории Японии, Кенигсберг, который россияне называют Калининградом и тому подобное.

"Эти вопросы нужно вернуть в повестку дня, чтобы Россия понимала, что затягивание войны и невозвращение к границам 1991 года для нее может закончиться потерей даже тех территорий, которые у нее есть. Это будет очень сложно доказать, но по другому невозможно достичь мира. Все эти вопросы необходимо обсуждать в частности на Саммите мира", – подчеркнул Иван Ус.

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