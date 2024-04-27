Немецкое издание Die Welt обнародовало требования России в "секретном" документе. Согласно им, страна-агрессорка требовала от Украины нейтралитета, ограничение количества военных, оружия, техники и авиации. В частности, оккупированные территории должны были остаться за Россией.

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Должны бы придерживаться "постоянного нейтралитета"

Однако, как отмечает Die Welt, все же несколько пунктов оставались несогласованными. Сообщается, их должны были лично обсудить российский диктатор Владимир Путин и украинский президент Владимир Зеленский на саммите. Впрочем, этого не произошло.

По данным немецкого издания, сразу после начала полномасштабной войны российская и украинская сторона начали переговоры о прекращении боевых действий. Таким образом, Москва пыталась заставить Киев сдаться за столом переговоров.

Согласно такому договору, наше государство должно было придерживаться "постоянного нейтралитета". Это означало бы, что Киев отказался от какого-либо членства в военных союзах. Таким образом, вступление страны в Североатлантический альянс было бы запрещено.

Украина согласилась бы никогда не "получать, не производить и не покупать ядерное оружие, не допускать иностранное оружие и войска в страну, а также не предоставлять доступ к своей военной инфраструктуре, в том числе аэродромы и морские порты, любой другой стране.

Более того, Киев должен был воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. В то же время, согласно третьей статье документа, ничто прямо не мешало Киеву стать членом Евросоюза

Этот договор якобы был бы гарантом обещания., что Россия больше не будет нападать на Украину. Чтобы Киев мог в этом убедиться, Москва согласилась, что пять постоянных членов Совбеза ООН, среди которых США, Великобритания, Франция, Китай и сама Россия, могут предоставить Украине комплексные гарантии безопасности. В пятой статье проекта договоренностей Киев и Москва согласовали бы механизм, что напоминает положение о помощи НАТО.

Договор также предусматривал это, что в случае "вооруженного нападения на Украину" страны-гаранты обязуются поддержать Киев в его праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН, в течение максимум трех дней.

Эта помощь могла проходить в рамках "общих действий" всех или отдельных полномочий гарантов. Договор должен быть ратифицирован каждым государством, что подписала его, в соответствии с международным правом.

Таким образом обе стороны разработали механизм, существенно отличающийся от Будапештского меморандума 1994 года. В тот момент Россия уже заверила Украину в территориальной целостности. Западные государства обещали Киеву поддержку в случае нападения, но не гарантировали ее.

Впрочем, гарантии безопасности, которые рассматривались весной 2022 года, требовали бы одобрения США, Китая, Великобритании и Франции на втором этапе. Россия тоже хотела включить Беларусь, а Киев хотел включить Турцию.

Однако первой целью участников переговоров в Стамбуле было создание единства между Киевом и Москвой, чтобы использовать текст в качестве основы для многосторонних переговоров.

Как насчет оккупированных Россией территорий

Россия требовала, чтобы Крым и порт Севастополь были исключены из гарантий безопасности. Тем самым Киев фактически передавал России контроль над полуостровом. В то же время из документа непонятно какую часть восточной Украины надо было исключить из-под обещания государств-гарантов.

Подходящие места имели красные отметки. В Стамбульском коммюнике Киев якобы согласился исключить части Донецкой и Луганской областей, которые Россия уже контролировала до начала войны.

Российская делегация, наоборот, настаивала на том, чтобы границы определили лично Путин и Зеленский и нанесли их на карту. Однако украинская сторона все же отвергла такой вариант.

Также враг хотел, чтобы в случае нападения все государства-гаранты соглашались активировать механизм помощи. Это дало бы Москве право вето для преодоления защитного механизма. Кроме того, Москва отклонила украинское требование по этому поводу, чтобы страны-гаранты могли создать над Украиной бесполетную зону в случае нападения.

На переговорах Россия сигнализировала о готовности выйти из Украины, но не из Крыма и части Донбасса, которая должна быть исключена из гарантий безопасности. Путин и Зеленский должны были обсудить детали выхода напрямую. Об этом подтвердили два украинских участника переговоров независимо друг от друга.

Ограничение в численности армии

Среди несогласованных вопросов была численность украинской армии в будущем. Киев частично ответил на требования России по демилитаризации. Москва требовала сократить украинскую армию до 85 тысяч солдат– сейчас там служит около миллиона. Впрочем, Украина предложила численность войск в 250 тысяч солдат.

Разошлись мнения и о количестве военной техники. Россия требовала сократить количество танков до 342, а Киев хотел оставить до 800. Украина хотела только сократить количество бронетехники до 2400 единиц, а Россия требовала оставить всего 1029 единиц.

Большая разница была и в отношении артиллерийских орудий– Москва планировала 519, а Киев 1900. Киев хотел оставить 600 реактивных систем залпового огня с дальностью до 280 километров, по представлениям России их должно быть 96 с максимальной дальностью 40 километров. По желанию России, количество минометов должно быть сокращено до 147, а противотанковых ракет– к 333, по желанию Киева– до 1080 и 2000 год соответственно.

В частности, Россия требовала уничтожить украинскую авиацию. Москва требовала оставить 102 истребителя и 35 вертолетов, Киев настаивал на 160 самолетах и 144 вертолетах. По русским представлениям военных кораблей должно быть два, по украинским– восемь.

"Лучшее соглашение, которую мы могли иметь"

Немецкие журналисты считают, что проект договора показывает, насколько Украина и Россия были близки к возможному мирному соглашению в апреле 2022 года. Но после многообещающего саммита в Стамбуле Москва выдвинула следующие требования, на которые Киев не согласился.

Россия требовала сделать русский язык вторым государственным в Украине, упразднить взаимные санкции и прекратить иски в международных судах. Также Киев должен законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм».

По данным дипломатов, принимавших участие в переговорах, якобы был велик интерес к договору весной 2022 года. После провала наступления на Киев Россия отошла с севера Украины и объявила, что хочет сосредоточиться на завоевании территории на Востоке.

Украина уже несколько месяцев держит оборону и несет большие потери. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда Украина была в более сильной переговорной позиции, чем сейчас. Если бы война была окончена примерно через два месяца после ее начала, это спасло бы бесчисленное количество человеческих жизней,

– Die Welt цитирует слова неназванного члена украинской делегации.

Как отмечает Die Welt, участники переговоров тогда прогнозировали, Зеленский и Путин подпишут документ в апреле 2022 года. Издание добавило, что член украинской делегации Давид Арахамия в ноябре 2023 года подсказал, почему лидеры двух государств так и не встретились.

По его словам, тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев 9 апреля и якобы заявил, что Лондон "ничего не будет подписывать" с Путиным, а Украина должна продолжать боевые действия.

Позже Джонсон отверг этот тезис, которую так активно подхватили российские пропагандисты в своем инфопространстве. Однако есть основания считать, что предложение о предоставлении гарантий безопасности Украине по согласованию с Россией провалилось на этом этапе.