Так, представитель Белого дома Джейк Салливан на пресс-конференции пока не может подтвердить участие Байдена в саммите. В то же время он отметил, что США участвовали в подготовке к саммиту в Швейцарии, передает 24 Канал.
Важно Глобальный саммит мира, а не поражения: почему Россию не пригласили и при каких условиях возможны переговоры
Поедет ли Байден на Саммит мира
На пресс-конференции журналисты поинтересовались, будет ли Джо Байден лично участвовать в глобальном Саммите мира, проведение которого запланировано на 15 – 16 июня в Бюргенштоке. Впрочем, пока в Белом доме не могут подтвердить, что президент США поедет на Саммит в Швейцарию.
Скажу лишь, что я лично участвовал в подготовке к этому саммиту, как и другие члены нашего правительства, и, как вы знаете, мы были ключевым игроком в продвижении видения мира, которое включает суверенитет и территориальную целостность Украины и принципы, заложенные в Уставе ООН. Но сегодня я не могу делать никаких объявлений о поездке президента,
– сказал Салливан.
Саммит мира в Швейцарии: последние новости
- Владимир Зеленский сообщал, что Саммит станет платформой для диалога о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права. На первый Саммит мира пригласили лидеров всех стран, кроме России.
- Как объяснили в МИД Украины, сейчас нет смысла приглашать представителей России на Саммит мира. Кулеба отметил, представителей страны-агрессора могут пригласить впоследствии, когда страны согласуют определенные договоренности.
- Политолог Максим Несвитайлов отметил, что от Саммита мира стоит ожидать 2 моментов. Во-первых, страны могут сформировать так называемую "команду добра", ведь глобальный конфликт выглядит пока неотвратимым в достаточно близком будущем. Во-вторых, Саммит позволит четко понять как искренне партнеры украинского государства видят завершение войны России против Украины.
- Президент Бразилии и лидер ЮАР не поедут на Саммит мира в Швейцарию. В то же время на встречу могут отправить делегации от этих стран.
- К слову, на Саммит мира также пригласили Папу Римского. В Ватикане также отметили, что очень положительно относятся к будущей мирной конференции.