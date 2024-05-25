Про це 24 Каналу сказав політолог, офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Він відповів, чи можна вважати, що Пекін визначився зі стороною, яку він займає у цій війні, якщо Сі Цзіньпін, чи представник Китаю не приїде на Саміт миру.

Читайте також Україна чітко усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами, – секретар РНБО

"Аж ніяк. Насправді Китай нікому нічого не обіцяв. Ні союзникам, що Пекін візьме участь у швейцарському саміті, ні Росії, що він туди не поїде. Тому все може бути", – зауважив Березовець.

Є зміни на нашу користь

Звернімо увагу, що ситуація почала змінюватися. Уряд індійського прем'єр-міністра Нарендра Моді вже заявило, що однозначно братиме участь у зустрічі G7 щодо України, а також у Глобальному саміті миру.

Зараз для України відкривають великі перспективи та відбуваються позитивні процеси всередині. Тому що Глобальний південь все ж таки демонструє якусь динаміку.

Так, не буде президента Бразилії, не приїде президент ПАР, але Китай думаю до останнього буде визначатися і тримати інтригу. Я не виключаю того, що остаточного рішення у Пекіні могли ще не ухвалити,

– зазначив політолог.

Врешті-решт у КНР є соломонове рішення. За його словами, вони можуть відправити не учасника, а спостерігача. Мовляв, Китай візьме участь на рівні спостерігача. Наприклад, замість Сі Цзіньпіна приїде спецпредставник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей, який загалом завжди виконував ці функції.

"Пекін нічого не винен Москві. Він може ухвалити таке рішення, але загалом для нас буде позитивно навіть якщо Китай буде представлений на рівні спостерігача", – додав Березовець.

Саміт миру: останні новини