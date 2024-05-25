Об этом 24 Каналу сказал политолог, офицер ВСУ Тарас Березовец. Он ответил, можно ли считать, что Пекин определился со стороной, которую он занимает в этой войне, если Си Цзиньпин, или представитель Китая не приедет на Саммит мира.

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"Отнюдь. На самом деле Китай никому ничего не обещал. Ни союзникам, что Пекин примет участие в швейцарском саммите, ни России, что он туда не поедет. Поэтому все может быть", – заметил Березовец.

Есть изменения в нашу пользу

Обратим внимание, что ситуация начала меняться. Правительство индийского премьер-министра Нарендра Моди уже заявило, что однозначно будет участвовать во встрече G7 по Украине, а также в Глобальном саммите мира.

Сейчас для Украины открывают большие перспективы и происходят положительные процессы внутри. Потому что Глобальный юг все же демонстрирует какую-то динамику.

Да, не будет президента Бразилии, не приедет президент ЮАР, но Китай думаю до последнего будет определяться и держать интригу. Я не исключаю того, что окончательного решения в Пекине могли еще не принять,

– отметил политолог.

В конце концов у КНР есть соломоново решение. По его словам, они могут отправить не участника, а наблюдателя. Мол, Китай примет участие на уровне наблюдателя. Например, вместо Си Цзиньпина приедет спецпредставитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй, который в целом всегда выполнял эти функции.

"Пекин ничего не должен Москве. Он может принять такое решение, но в целом для нас будет положительно даже если Китай будет представлен на уровне наблюдателя", – добавил Березовец.

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