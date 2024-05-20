Главная проблема сейчас – увеличить количество стран, которые должны присоединиться к обсуждению тезисов, которые прописаны в формуле мира. Об этом 24 Каналу заявил советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Сегодня проходят переговоры на разных уровнях. Президент лично приглашает руководителей различных государств. Это еще будет занимать определенное время. Главная проблема сегодня – увеличить количество стран, которые должны присоединиться к обсуждению основных тезисов, которые прописаны в формуле мира", – объяснил он.

Три фундаментальные вещи

Михаил Подоляк отметил, что нужно, чтобы относительно Саммита мира было зафиксировано три фундаментальные вещи. Прежде всего говорится о количестве участников. Желательно, чтобы присутствовали, в частности, страны Глобального Юга.

Для того, чтобы с нейтральными странами проговорить концепцию международного права как такового. Потому что Россия ее обнулила. На сегодня не существует никакого международного права. Это все, как мне представляется, имеет вид фикции,

– подчеркнул чиновник.

Второй момент – очень важно зафиксировать, что такое правила, что такое справедливый мир. И третий – обсудить, что Россия все еще продолжает спокойно себя чувствовать на глобальном рынке, а санкции не работают в полном объеме.

"Страна-агрессор имеет доходы, возможность торговать с любыми странами. Санкции работают не в полном объеме. Если это не будет исправлено, то Россия показывает пример для других стран, что можно нарушать любые правила, а ответственности за это не будет", – отметил советник председателя ОПУ.

Саммит мира: главное