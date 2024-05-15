Так, в Пекине еще не определились с решением. Об этом сообщила президент Швейцарии во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом, сообщает 24 Канал.

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Кто подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира

Уже через месяц в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Известно, что полсотни стран и организаций подтвердили свое участие в мероприятии. Эту информацию швейцарскому вещателю RTS в среду подтвердил представитель Федерального департамента иностранных дел и спорта страны Николя Бидо.

По словам Бидо, Швейцария "упорно работает на дипломатическом фронте, чтобы убедить тех, кто еще не объявил о своем участии", и рассчитывает на участие около сотни приглашенных сторон.

Сейчас о своем приезде заявили полсотни делегаций. Среди тех, кто уже подтвердил участие – председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Представитель швейцарского МИД признает, что организаторы конференции довольны ответами, но ожидают большего.

Там есть большие европейские страны, но мы также хотели бы иметь как можно больше стран с Глобального Юга, потому что мы хотим открытой дискуссии обо всех возможностях и размышления о мире в Украине. Поэтому мы хотим иметь количество и репрезентативность Север-Юг,

– объясняет Бидо.

Представитель также отметил, что России не будет на встрече.

"Мы не приглашали Россию, потому что россияне постоянно говорят, что им это неинтересно. Мы находимся на подготовительной фазе, мы не будем заключать мир как таковой в Bürgenstock, но мы действительно хотели бы начать процесс по привлечению России. Поэтому поддерживаем с ними связь", – сказал Бидо.

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