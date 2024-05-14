Об этом в интервью изданию Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает n-tv.
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Что будут обсуждать на Саммите мира
На Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится летом, не будут обсуждать окончание войны.
Мы не будем вести там переговоры об окончании войны. В лучшем случае это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией,
– рассказал он.
По словам немецкого лидера, в Швейцарии на мероприятии будут затронуты другие вопросы. В частности речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорт зерна, вопрос обмена пленными и необходимый запрет на использование ядерного оружия.
Шольц добавил, что "так или иначе, все эти темы пока что на этапе зарождения".
Саммит мира: что известно
- В апреле президент Владимир Зеленский заявил, уже в июне должен состояться первый Саммит мира. И сейчас власть работает над тем, чтобы он стал действительно глобальным.
- Первый Саммит мира будет проходить 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, который расположен неподалеку от швейцарского города Люцерн.
- В нем примут участие от 80 до 100 стран.
- На саммите будут рассматривать 3 вопроса. В частности, речь пойдет об энергетической безопасности, ядерной безопасности и вопросах свободного судоходства.