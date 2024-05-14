Об этом в интервью изданию Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает n-tv.

Смотрите также Помощь уже одобрена и скоро приедет в Украину, – Блинкен о последнем пакете

Что будут обсуждать на Саммите мира

На Глобальном саммите мира в Швейцарии, который состоится летом, не будут обсуждать окончание войны.

Мы не будем вести там переговоры об окончании войны. В лучшем случае это будет начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией,

– рассказал он.

По словам немецкого лидера, в Швейцарии на мероприятии будут затронуты другие вопросы. В частности речь пойдет о безопасности атомных электростанций, экспорт зерна, вопрос обмена пленными и необходимый запрет на использование ядерного оружия.

Шольц добавил, что "так или иначе, все эти темы пока что на этапе зарождения".

Саммит мира: что известно