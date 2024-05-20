Головна проблема зараз – збільшити кількість країн, які мають долучитись до обговорення тез, які прописані у формулі миру. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Сьогодні відбуваються переговори на різних рівнях. Президент особисто запрошує очільників різних держав. Це ще буде займати певний час. Головна проблема сьогодні – збільшити кількість країн, які мають долучитись до обговорення засадничих тез, які прописані у формулі миру", – пояснив він.

Три фундаментальні речі

Михайло Подоляк зазначив, що потрібно, щоб щодо Саміту миру було зафіксовано три фундаментальні речі. Насамперед мовиться про кількість учасників. Бажано, щоб були присутні, зокрема, країни Глобального Півдня.

Для того, щоб з нейтральними країнами проговорити концепцію міжнародного права як такого. Тому що Росія її обнулила. На сьогодні не існує ніякого міжнародного права. Це все, як мені видається, має вигляд фікції,

– підкреслив посадовець.

Другий момент – дуже важливо зафіксувати, що таке правила, що таке справедливий мир. І третій – обговорити, що Росія все ще продовжує спокійно себе почувати на глобальному ринку, а санкції не працюють у повному обсязі.

"Країна-агресорка має доходи, можливість торгувати з будь-якими країнами. Санкції працюють не в повному обсязі. Якщо це не буде виправлено, то Росія показує приклад для інших країн, що можна порушувати будь-які правила, а відповідальності за це не буде", – наголосив радник голови ОПУ.

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