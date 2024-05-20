Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю французькому інформагентству AFP.

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Яку мету може досягнути цей саміт

Зеленський зазначив, що надзвичайно важливим є об'єднання всіх на саміті миру. "Це впевненість своїх країн, своїх суспільств, хто на чиєму боці. Для нас впевненість – ті, хто до нас не приїхав, це не якась відповідь, це публічна відповідь. Якщо представника твоєї держави немає, це означає, коли ти кажеш, що "ми всі хочемо, щоб був мир", ні, ти хочеш, щоб Росія перемогла. Тобі кажуть, давай зберемось і почнемо вирішувати питання і малювати шлях до миру – закінчення війни", – підкреслив Зеленський.

Є конкретні речі, з якими Україна може вийти із Саміту миру. Перше – йдеться про вільне судноплавство. Цей пункт передбачає захист портової інфраструктури, харчову безпеку для всього світу та розвиток економіки для нашої країни. Крім цього, під час Саміту обговорюватимуть ядерну й енергетичну безпеку, щоб зупинити удари по критичній інфраструктурі. І третій пункт – обмін полоненими та повернення незаконно депортованих дітей.

Якщо ми вийдемо із Саміту з цими 3 кроками, з погодженням у більшості країн цих позицій, це говоритиме, що далі Росія їх не блокуватиме, а ми розроблятимемо з тими чи іншими країнами на технічному рівні вже покроковий, дуже докладний план кожного із цих пунктів,

– розповів Володимир Зеленський.

Наша держава готова до діалогу з усіма державами, які підтримують її територіальну цілісність. Тому український президент і його команда активно працюють над залученням до участі в Саміті представників Глобального Півдня. Адже для Китаю дуже важлива ядерна безпека, для Африки й Азії – продовольча, для арабського світу – обмін полоненими.

Навіть якщо вони бачать світ по-іншому, важливо працювати над тим, щоб їх залучити, тому що вони мають вплив. Будь-який: оборонний – на рівні торгівлі зброєю, десь – економічний. Вони мають вплив на Росію. І що більше таких країн з нашого боку – з боку закінчення війни, – то більше доведеться Росії зважати також,

– наголосив гарант.

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