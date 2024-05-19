Президент наголосив, що окупанти не досягають свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну. Головне зі звернення Зеленського передає 24 Канал.

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"Окупант не досягає свого завдання"

Глава держави наголосив, що сьогодні, як щодня, першочергова увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь головкома. Генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах.

Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57 бригада, 82 бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках, зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини,

– підкреслив президент.

Також подякував кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо та стійко виконують бойові накази, зберігають наші позиції.

Знищення російської техніки та відбиття штурмів Часового Яру

Окрім того, глава держави особливо відзначив за бої цими днями 41 бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР "Кракен" і "Артан" та підрозділи Нацгвардії.

Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці!

– наголосив Зеленський.

Також подякував 225 окремому штурмовому батальйону. Окрім того, – всім нашим підрозділам ДСНС та поліції, кожному медичному працівнику, усім працівникам ремонтних бригад, які залучені в ліквідації наслідків російських ударів.

Жорстокі російські обстріли

Президент зауважив, що жорстокі російські обстріли та ракетні удари, удари керованими авіабомбами щодня продовжуються.

Сумщина, Харківщина. Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, міста Дніпровщини. Якими б не були складнощі, всюди є належне реагування наших екстрених служб – усіх рятівників життя,

– підкреслив глава держави.

Зеленський відзначив рятувальників Харківщини, які проявили себе в допомозі нашим людям. Зокрема, Андрій Плахонін, Артем Костиря, Максим Томко, Владислав Касьянюк, Андрій Скиба, Станіслав Нещеретний – усі працівники ДСНС у Харківській області.

Також висловив вдячність Світлані Шовковій – лікарю Вовчанського відділення екстреної медичної допомоги. А ще рятувальникам ДСНС на Сумщині: Євгену Кострову, Андрій Ольховському, Сергію Ковбаса, Ігорю Пономаренку.

Президент подякував за відданість справі фельдшерам бригад екстреної допомоги, які працюють на Сумщині та відзначились цими днями й тижнями, – Марині Бакун та Олегу Єфименку. І майстрам ремонтних бригад, що відновлюють нормальність життя після російських обстрілів саме на Сумщині, – Олександру Столяренку, Сергію Кислому та всім їхнім колегам.

"Дякую кожному й кожній, хто, виконуючи свої професійні обов'язки, допомагає всій нашій державі стояти проти російського терору й захищати життя. Дякую всім, хто б'ється заради нашої держави й хто допомагає іншим пройти цей важкий час!" – підсумував Володимир Зеленський.