По его словам, это сделано для того, чтобы избежать срыва процесса со стороны России. Президент подчеркнул, что инициативу мирного саммита нельзя передавать России.

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Почему Россию не пригласили на саммит мира

Мы выступили против приглашения России, потому что они блокируют все, что можно, и будут срывать процесс, пока не представят собственный план окончания войны, который будет ультиматумом, как мы это уже неоднократно видели,

– заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что инициативу мирного саммита нельзя передавать России, поскольку повестка дня не может быть определена ею.

"Это война против нас, и поэтому в этом есть справедливость", – подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что участие многих стран мира в саммите является сигналом о поддержке базовых предложений Украины, даже если у них будут свои уточнения или предложения. Цель саммита – выработать общую позицию стран по ключевым трем вопросам, а после того проинформировать об этом Россию.

Эти три пункта, если все страны поддержат, разработают технический пошаговый план и потом уже презентуют, передадут это. На разных площадках разных стран будут общаться с представителями России, а тогда уже России придется отвечать большинству мира, – объяснил глава государства.

В Украине понимают, что война закончится переговорами