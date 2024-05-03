По словам Скибицкого, Украина и Россия пытаются занять "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. По его мнению, они могут начаться не ранее чем во второй половине 2025 года.

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Возможность переговоров

В интервью The Economist заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что не видит возможности выиграть Россию на поле боя. По его словам, если отбросить оккупантов обратно к границам, то это не завершило бы войну – она должна закончиться договором.

В то же время пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ответил на эти слова, отметив, что первым этапом станет Саммит мира, который состоится в Швейцарии 15 – 16 июня.

Украина и Швейцария организуют Саммит мира, на котором страны мира, которые уважают международное право и устав ООН, должны выработать общую переговорную позицию и передать ее России. Это и станет первым шагом к справедливому миру,

– отметил спикер.

Добавим, что Россия не будет присутствовать на саммите – Кремль сам неоднократно заявлял, что не заинтересован в таком формате. Однако в швейцарском МИД отметили, что соответствующий процесс без Москвы является немыслимым.

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