За словами Скібіцького, Україна та Росія намагаються зайняти "найвигіднішу позицію" перед потенційними переговорами. На його думку, вони можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року.

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Можливість переговорів

В інтерв'ю The Economist заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що не бачить можливості виграти Росію на полі бою. За його словами, якщо відкинути окупантів назад до кордонів, то це не завершило б війну – вона має закінчитися договором.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров відповів на ці слова, зазначивши, що першим етапом стане Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії 15 – 16 червня.

Україна та Швейцарія організовують Саміт миру, на якому країни світу, які шанують міжнародне право та статут ООН, мають виробити спільну переговорну позицію і передати її Росії. Це і стане першим кроком до справедливого миру,

– зазначив речник.

Додамо, що Росія не буде присутньою на саміті – Кремль сам неодноразово заявляв, що не зацікавлений у такому форматі. Проте в швейцарському МЗС наголосили, що відповідний процес без Москви є немислимим.

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