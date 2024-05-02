Советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что это вопрос другой, гораздо шире. Это вопрос о справедливом мире, это совсем другое.

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К сожалению, Россия имеет ресурсы для продолжения эскалации. На Саммите мира надо зафиксировать, что для окончания войны надо осознать, что Россия должна быть изолирована.

Министр МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что мы проведем Саммит мира, потом сядем с Россией за стол переговоров.

Это будет первый инаугурационный Саммит, где будет четко зафиксирована позиция глобальных сообществ, что такое справедливый мир. Россия будет настаивать, что она готова к переговорам, но на своих условиях,

– отметил Подоляк.