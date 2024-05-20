Моді зазначив, що Індія "звучатиме як голос Глобального Півдня" на цих самітах, щоб формувати глобальний дискурс і просувати бачення розвитку, орієнтованого на людину і процвітаючий та мирний світ.
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У яких самітах візьме участь Індія
Прем'єр-міністр Індії говорить, що рівень його участі в обох самітах залежатиме від часу, матеріально-технічного забезпечення та паралельних зобов’язань.
Італія приймає саміт G-7 13 – 15 червня, а український мирний саміт пройде в Швейцарії 15 – 16 червня. Моді зазначив, що запрошення, надіслані Індії для участі в самітах, є визнанням її значущості та внеску в міжнародні справи.
Вони відображають активну участь у глобальних справах, яку ми здійснюємо відповідно до нашої філософії Vasudhaiva Kutumbakam (світ – це одна сім'я, – 24 Канал). Індія братиме участь у всіх важливих самітах, які просувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку,
– заявив він.
Що відомо про Глобальний саміт миру у Швейцарії
- Україна ініціювала проведення Глобального саміту миру. Він пройде 15 – 16 травня 2024 року. У ньому візьмуть участь від 80 до 100 країн.
- Саміт, на думку політолога Максима Джигунова, стане важливою платформою, яка дозволить консолідувати зусилля тих країн, у чиїй підтримці Україна починає вагатися.
- На саміті розглядатимуть 3 питання. Зокрема, мовитиметься про енергетичну безпеку, ядерну безпеку та питання вільного судноплавства.
- Окрім того, говоритимуть про питання обміну, тобто гуманітарний трек, до якого входить 2 підпитання – це обмін всіх на всіх та повернення українських дітей, які були силою депортовані в Росію.
- На саміт не запрошували Росію, проте згодом розроблені там деталі "мирного плану" передадуть країні-агресорці. Москву не запрошували на саміт, щоб вона не почала блокувати всі ініціативи підряд.