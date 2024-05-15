Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Сі Цзіньпін заявив про те, що ті держави, які близькі з Москвою та мають антиамериканський курс, – Сербія та Угорщина, – матимуть "особливі економічні преференції" з боку Китаю. Утім, тут Росія – не ключова. Зазначимо, що російський диктатор збирається до КНР 16 – 17 травня.

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"Тут ключові інтереси Пекіна, адже для Китаю важливо мати свої держави – сателіти, зокрема, для своїх виробничих майданчиків, на яких Пекіну треба виробляти свої товари, щоби бути ближчим до європейського споживача", – сказав політолог.

Тобто тут мовиться взагалі не про Москву. Водночас китайський бізнес та банки роблять кроки, які свідчать про те, що КНР максимально локалізує російський бізнес. Так у Китаї відмовляються приймати платежі з Росії. Попри запевнення від офіційного Пекіну, що "з цим розбираються", є нові блокування та проблеми для російського бізнесу.

Це виглядає як знущання. Візит Путіна це все не розв'яже. Пекін як завжди гратиме на кількох шахових дошках. Тобто, з одного боку, він буде запевняти Путіна у "своїй дружбі й повній підтримці", але з іншого – пам'ятаємо, що на зустрічі з Макроном він чітко пообіцяв, що Китай не постачатиме росіянам технології подвійного призначення,

– зазначив Березовець.

Тобто те, що Москва може використати для військової промисловості. Офіцер ЗСУ зазначив, що не можна до кінця довіряти словам очільника КНР. Утім, нині 21 століття і нічого не можна сховати. Мовляв, якщо Сі Цзіньпін спробує "грати" із Заходом у таку подвійну гру, то йому це вилізе боком.

Адже тоді у китайського бізнесу можуть початися серйозні проблеми. Нині економічна ситуація у Китаї – не найкраща. Там уже кілька китайських провінцій стали банкрутами, а найвищий рівень безробіття – серед молоді до 30 років.

"Це не та ситуація, де Пекін може собі дозволити відверто "грати" на полі Москви", – наголосив Тарас Березовець.

Чи буде Китай на саміті миру

Існує вірогідність, що КНР таки відправить свого представника на Глобальний саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Як спостерігач у Швейцарію може поїхати спеціальний представник уряду КНР Лі Хуей. Нині позиція Китаю остаточно незрозуміла для України.

"За логікою Китаю, це варто було б зробити. Ми розуміємо, що, якщо представник Китаю там буде, це все одно буде сигналом про те, що Китай погодився "грати" в цю гру з росіянами", – сказав політолог.

Якщо КНР таки не відправить свого представника на саміт – то це не буде катастрофою, адже ця країна щонайменше не докладає зусиль для того, аби завадити країнам Глобального Півдня брати у ньому участь. Натомість Росія цим активно займається.

Китай відсторонився. Якщо Китай не зриває участь своїх сателітів і васалів у цьому саміті миру – це теж є великим результатом дипломатії. Я не виключаю того, що все ж таки представник Китаю приїде у Швейцарію,

– сказав офіцер ЗСУ.

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