Такое мнение 24 Каналу высказал офицер ВСУ, политолог Тарас Березовец, отметив, что Си Цзиньпин заявил о том, что те государства, которые близки с Москвой и имеют антиамериканский курс, – Сербия и Венгрия, – будут иметь "особые экономические преференции" со стороны Китая. Впрочем, здесь Россия – не ключевая. Отметим, что российский диктатор собирается в КНР 16 – 17 мая.

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"Здесь ключевые интересы Пекина, ведь для Китая важно иметь свои государства – сателлиты, в частности, для своих производственных площадок, на которых Пекину надо производить свои товары, чтобы быть ближе к европейскому потребителю", – сказал политолог.

То есть здесь говорится вообще не о Москве. В то же время китайский бизнес и банки делают шаги, которые свидетельствуют о том, что КНР максимально локализует российский бизнес. Так в Китае отказываются принимать платежи из России. Несмотря на заверения от официального Пекина, что "с этим разбираются", есть новые блокировки и проблемы для российского бизнеса.

Это выглядит как издевательство. Визит Путина это все не решит. Пекин, как всегда, будет "играть" на нескольких шахматных досках. То есть, с одной стороны, он будет уверять Путина в "своей дружбе и полной поддержке", но с другой – помним, что на встрече с Макроном он четко пообещал, что Китай не будет поставлять россиянам технологии двойного назначения,

– отметил Березовец.

То есть то, что Москва может использовать для военной промышленности. Офицер ВСУ добавил, что нельзя до конца доверять словам главы КНР. Впрочем, сейчас 21 век и ничего нельзя скрыть. Мол, если Си Цзиньпин попытается "играть" с Западом в такую двойную игру, то ему это вылезет боком.

Ведь тогда у китайского бизнеса могут начаться серьезные проблемы. Сейчас экономическая ситуация в Китае – не самая лучшая. Там уже несколько китайских провинций стали банкротами, а самый высокий уровень безработицы – среди молодежи до 30 лет.

"Это не та ситуация, где Пекин может себе позволить откровенно "играть" на поле Москвы", – отметил Тарас Березовец.

Будет ли Китай на саммите мира

Существует вероятность, что КНР таки отправит своего представителя на Глобальный саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии.

В качестве наблюдателя в Швейцарию может поехать специальный представитель китайского правительства Ли Хуэй. Сейчас позиция КНР окончательно непонятна для Украины.

"По логике Китая, это стоило бы сделать. Мы понимаем, что, если представитель Китая там будет, это все равно будет сигналом о том, что Китай согласился "играть" в эту игру с россиянами", – сказал политолог.

Если КНР таки не отправит своего представителя на саммит – то это не будет катастрофой, ведь эта страна как минимум не прилагает усилий для того, чтобы помешать странам Глобального Юга принимать в нем участие. Зато Россия этим активно занимается.

Китай отстранился. Если Китай не срывает участие своих сателлитов и вассалов в этом саммите мира – это тоже является большим результатом дипломатии. Я не исключаю того, что все же представитель Китая приедет в Швейцарию,

– сказал офицер ВСУ.

Позиция Китая относительно войны в Украине