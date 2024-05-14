Российский президент Владимир Путин посетит Китай 16 – 17 мая. Этот визит состоится чуть более, чем через неделю после начала нового срока правления Путина.
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Детали визита
Российские СМИ пишут, что визит охватит два города – Пекин и Харбин. Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры. По итогам встречи планируется подписание документов.
В рамках визита Путина в КНР планируется также его встреча с премьером Государственного совета страны.
Си Цзиньпин хочет, чтобы Украина и Россия были в "равных условиях"
- По словам председателя КНР, его страна готова поддержать мирную конференцию только при условии, что в ней будет участвовать Россия. Си Цзиньпин хочет, чтобы между Украиной и Россией были равные условия. Находясь с официальным визитом во Франции, на совместной пресс-конференции с президентом Эммануэлем Макроном, китайский лидер заявил, что стремится к восстановлению диалога между Россией и Украиной для обсуждения мирных планов.
- Заявления, сделанные Си Цзиньпином во время встречи с президентом Франции, и его действия сильно отличаются. По его словам, Китай неоднократно заявлял о своей позиции по российско-украинской войне. Пекин якобы играет важную роль в обеспечении мира. Хотя при этом же председатель КНР подыгрывает Кремлю, называя войну и российское вторжение "украинским кризисом".
- Си Цзьньпин отметил, что на предстоящей международной мирной конференции должны быть представлены и Украина, и Россия, что должно обеспечить равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех мирных планов. Впрочем, пока Китай не использует ни один из своих рычагов влияния на Россию для достижения мира в Украине.