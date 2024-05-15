Владимир Путин накануне поездки в Китай дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Он снова, на фоне нового наступления, заявляет, что Россия “открыта к диалогу” и “хочет всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами”.

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Путин хочет гарантий

Президент России говорит, что возможные переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и России. Кроме того, Путин захотел надежных гарантий для страны, которая сама никогда не придерживается никаких гарантий безопасности.

Он лицемерно заявил, что "проблема гарантий в их ненадежности".

Главная проблема – это как раз надежность любых гарантий, потому что мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядка, основанном на правилах", о которых они постоянно говорят, но которых никто не видел,

– заявляет Путин.

Также глава Кремля заявил, что его войска не бежали с севера Украины под ударами ВСУ, а сами отошли в рамках "договоренностей, достигнутых весной 2022 года", а сами договоренности, якобы, были "сорваны Украиной". Хотя, глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".

Россия поддержала мирный план Китая

Путин говорит, что предложения Китая по миру хорошие, но они, вроде бы, не находят поддержки среди западных стран, которые не готовы к честному и равноправному диалогу.

Впрочем, Китай, представив свой мирный план, выставляет себя миротворцем, но полностью отражает нарративы российской пропаганды и не осуждает ее вторжение в Украину.

Путин также пожаловался на западные санкции и заморозку зарубежных активов, которыми, якобы, пытаются наказать Россию, изолировать и ослабить ее. Кроме того, Путин снова плел чушь о "возрождении нацизма" в Украине.

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