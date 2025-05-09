Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что Украина соглашалась на прекращение огня на 30 дней. Однако Россия всячески выкручивается и не хочет на это идти.

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Почему Путин хотел перемирия на 9 мая

Как отметил Бреттон-Гордон, российский диктатор Путин делал все возможное, чтобы ничего не сорвало его парад на 9 мая. Он даже прикрылся лидерами других стран, которые согласились прибыть в Москву.

Украина предлагала пойти на прекращение огня на 30 дней. Если бы россияне согласились на это, то показали бы, что по крайней мере настроены на мир. Однако видно, что Путин хочет и дальше продолжать воевать. А парад на 9 мая – еще и способ продемонстрировать, что у него якобы все хорошо. Хотя на самом деле он в отчаянии.

В России начинают понимать, какие плохие у них дела. В российских СМИ уже писали о плохом состоянии экономики. Также цены на нефть начинают падать. Путин понимает, что не сможет строить танки и платить долги, если нефть будет дешевой. Это заберет по крайней мере 30% экономики,

– сказал Бреттон-Гордон.

Некоторые российские эксперты даже рассказывали, что счета за коммунальные услуги для россиян вырастут почти на 40%. То же касается и еды. Вполне возможно, что парад на 9 мая еще и направлен на то, чтобы россияне не думали о качестве жизни, которое постоянно у них ухудшается.

Напомним, 8 мая начало действовать так называемое трехдневное перемирие, которое объявил Путин. ВСУ получили приказ действовать зеркально. Если Россия будет его нарушать, то Силы обороны Украины будут открывать ответный огонь.