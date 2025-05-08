Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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ВСУ будут отвечать на российские обстрелы

Россия объявила так называемое "перемирие", которое якобы будет длиться с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Хотя оккупанты сами объявили о "прекращении огня", однако уже неоднократно его нарушали.

Как сообщают источники Общественного, Вооруженные Силы Украины будут открывать огонь в ответ, когда российская армия будет нарушать так называемое "перемирие". Так, подразделения и бригады, которые действуют в Херсонской области, а также на Покровском направлении, уже получили распоряжение открывать огонь в ответ.

Противник нарушает режимы прекращения огня, который сам объявил, на Херсонщине. Мы работаем в ответ,

– заявили военные в комментарии журналистам.

Кроме того, военные 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сообщили Общественному, что Россия, хотя и уменьшила количество обстрелов и атак, однако о полном прекращении огня не говорится.

К слову, Дмитрий Плетенчук также отметил, что украинские ВМС не имеют иллюзий относительно объявленного Путиным так называемого "перемирия". Поэтому, все Силы обороны продолжают работать в штатном режиме.