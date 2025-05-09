А также добавил, что переговоры по войне в Украине продолжаются. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Что заявил Трамп о перемирии между Украиной и Россией

Американский лидер заявил, что и Украина, и Россия будут нести ответственность за соблюдение режима прекращения огня. Он пригрозил, что в случае несоблюдения перемирия США и их партнеры введут дальнейшие санкции.

Тысячи молодых солдат умирают каждую неделю, и каждый должен хотеть, чтобы это прекратилось. Как президент, я останусь приверженным к обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет прочный мир,

– заверил Трамп.

Он добавил, что "все это можно сделать очень быстро", имея в виду завершение войны в Украине и заключение мирного соглашения. Американский лидер также заверил, что будет доступен в любой момент, если понадобятся его услуги.