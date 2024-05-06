Об этом Макрон заявил на совместной пресс-конференции с главой Поднебесной, что сейчас посещает Париж. После Франции Си Цзиньпин должен посетить также Сербию и Венгрию.

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Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за "воздержание" от помощи России

Макрон заявил, что Франция "уважает давние связи между Китаем и Россией". Однако отметил, что несмотря на это, Пекин нашел в себе силы "не помогать России военно".

Учитывая эту непростую историю, мы приветствуем обязательства китайских властей воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения,

– сказал он.

Президент Франции также подчеркнул приверженность Парижа "поддержке тесного диалога" с Китаем. Французский глава подчеркнул, что визит Си Цзиньпина был отмечен как возможность гарантировать, что Пекин "не будет оказывать явной поддержки военных усилий России".

Макрон также выразил благодарность своему китайскому коллеге за усилия, направленные на "содействие миру" во время предстоящих Олимпийских игр в Париже, призвав все стороны конфликтов "объявить олимпийское перемирие".

Лидер Китая прибыл во Францию