Про це Макрон заявив на спільній пресконференції з очільником Піднебесної, що наразі відвідує Париж. Після Франції Сі Цзіньпін має відвідати також Сербію та Угорщину.

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Макрон подякував Сі Цзіньпіну за "утримання" від допомоги Росії

Макрон заявив, що Франція "поважає давні зв'язки між Китаєм і Росією". Однак зазначив, що попри це, Пекін знайшов у собі сили "не допомагати Росії військово".

З огляду на цю непросту історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві і суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення,

– сказав він.

Президент Франції також підкреслив відданість Парижа "підтримці тісного діалогу" з Китаєм. Французький очільник наголосив, що візит Сі Цзіньпіна був відзначений як можливість гарантувати, що Пекін "не надаватиме явної підтримки військових зусиль Росії".

Макрон також висловив вдячність своєму китайському колезі за зусилля, спрямовані на "сприяння миру" під час майбутніх Олімпійських ігор у Парижі, закликавши всі сторони конфліктів "оголосити олімпійське перемир'я".

Лідер Китаю прибув у Францію