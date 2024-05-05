Так, Сі прибув до Парижу близько 15:40 за місцевим часом. Там він зустрінеться з Макроном.
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Що відомо про візит Сі у Францію
Сі Циньпін прибув до Парижа 5 травня. Державний візит до Франції розпочався близько 15:40 за місцевим часом.
ЗМІ повідомили, що в Парижі Сі зустрілися з прем'єром Франції Габрієлем Атталь. Також показали відповідне відео.
Сі Циньпін прибув до Франції: дивіться відео
Говоритимуть про "олімпійське перемир'я"
- Раніше ЗМІ писали, що Емманюель Макрон та Сі Цзіньпін будуть говорити про "олімпійське перемир'я".
- Французький лідер переконаний, що воно має стати посланням до всього світу. Президент зазначив, що це одна з тем, яку обговорювати з лідером Китаю в понеділок і вівторок.
- Також Макрон сказав, що прикладе максимум зусиль для того, аби припинити вогонь в усіх воєнних конфліктах у світі. Зокрема, журналісти запитали його, чи входить у цей список Україна.
- "Скрізь треба пробувати", – відповів президент Франції.