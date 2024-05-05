Так, Сі прибув до Парижу близько 15:40 за місцевим часом. Там він зустрінеться з Макроном.

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Що відомо про візит Сі у Францію

Сі Циньпін прибув до Парижа 5 травня. Державний візит до Франції розпочався близько 15:40 за місцевим часом.

ЗМІ повідомили, що в Парижі Сі зустрілися з прем'єром Франції Габрієлем Атталь. Також показали відповідне відео.

Сі Циньпін прибув до Франції: дивіться відео

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