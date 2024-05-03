Як зазначають журналісти 2 травня, канцлер Німеччини та президент Франції проведуть неформальну зустріч у французькому ресторані без участі радників. Зокрема, це стане можливістю для Шольца розповісти про свої враження від візиту до Китаю у квітні 2024 року.
Дивіться також Глобальний саміт миру, а не поразки: чому Росію не запросили та за яких умов можливі переговори
Шольц та Макрон
Авторитетні аналітики констатують, серед тем для обговорення будуть такі питання:
- майбутній візит Сі Цзіньпіна 5 травня;
- можливість введення ЄС мит на китайські електромобілі.
Водночас, вочевидь, лідери Франції та Німеччини порушать питання європейської оборони та її фінансування.
За словами Ноя Баркіна з Німецького фонду Маршалла, який першим повідомив про вечерю, Макрон спробує переконати канцлера приєднатися до нього на зустрічі з Сі наступного тижня разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн,
– пише Politico.
Як згадують журналісти, Шольц і Макрон неодноразово мали розбіжності у поглядах, зокрема щодо підтримки України та оборонної політики ЄС. Зустріч без радників може стати важливим кроком у координації їхніх позицій перед важливими міжнародними подіями.
Неформальна вечеря двох ключових лідерів ЄС може вплинути на подальшу політику блоку щодо Китаю та оборонної стратегії. Результати "таємної вечері", хоча й не будуть оголошені публічно, можуть скорегувати напрямок спільної політики Парижа та Берліна в найближчій перспективі.
Дивіться також У Гаазі можуть видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю: що відбувається та яких наслідків чекати
Згадаємо, що у період з 13 по 16 квітня Олаф Шольц був у Китаї. Це перша поїздка канцлера Німеччини до КНР з моменту ухвалення німецької стратегії щодо Пекіна, яка визначає відносини між двома країнами як суперечливі. Аналітики констатували, що з-поміж тем для перемовин було питання врегулювання ситуації в Україні.