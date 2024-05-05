Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри у Парижі пройдуть з 26 липня по 11 серпня, зокрема, до них допустили спортсменів з Росії та Білорусі, які виступатимуть під нейтральним прапором. Очільниця Парижу Анн Ідальго уже заявила, що російським і білоруським спортсменам там "не будуть раді".

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Має послужити посланням до світу

Макрон зустрінеться у Парижі із Сі Цзіньпіном, разом вони планують обговорити питання "олімпійського перемир'я". Французький лідер вважає, що воно має стати посланням до всього світу.

Олімпійське перемир’я має стати сигналом до світу. Це одна з тем, які я буду обговорювати з президентом Китаю в понеділок і вівторок,

– повідомив очільник Франції.

Він також додав, що прикладе максимум зусиль для того, щоб припинити вогонь в усіх воєнних конфліктах у світі. Зокрема, журналісти запитали Макрона, чи входить у цей список Україна.

"Скрізь треба пробувати", – відповів він.

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