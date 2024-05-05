Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, в частности, к ним допустили спортсменов из России и Беларуси, которые будут выступать под нейтральным флагом. Руководительница Парижа Анн Идальго уже заявила, что российским и белорусским спортсменам там "не будут рады".

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Должно послужить посланием к миру

Макрон встретится в Париже с Си Цзиньпином, вместе они планируют обсудить вопрос "олимпийского перемирия". Французский лидер считает, что оно должно стать посланием ко всему миру.

Олимпийское перемирие должно стать сигналом к миру. Это одна из тем, которые я буду обсуждать с президентом Китая в понедельник и вторник,

– сообщил глава Франции.

Он также добавил, что приложит максимум усилий для того, чтобы прекратить огонь во всех военных конфликтах в мире. В частности, журналисты спросили Макрона, входит ли в этот список Украина.

"Везде надо пробовать", – ответил он.

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