Напомним, что летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа, в частности, к ним допустили спортсменов из России и Беларуси, которые будут выступать под нейтральным флагом. Руководительница Парижа Анн Идальго уже заявила, что российским и белорусским спортсменам там "не будут рады".
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Должно послужить посланием к миру
Макрон встретится в Париже с Си Цзиньпином, вместе они планируют обсудить вопрос "олимпийского перемирия". Французский лидер считает, что оно должно стать посланием ко всему миру.
Олимпийское перемирие должно стать сигналом к миру. Это одна из тем, которые я буду обсуждать с президентом Китая в понедельник и вторник,
– сообщил глава Франции.
Он также добавил, что приложит максимум усилий для того, чтобы прекратить огонь во всех военных конфликтах в мире. В частности, журналисты спросили Макрона, входит ли в этот список Украина.
"Везде надо пробовать", – ответил он.
"Олимпийское перемирие": последние новости
- Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением, в котором призвал перенести Олимпийские игры в другой город. Все из-за того, что там испугались заявления руководительницы Парижа Анн Идальго, которая сказала, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в столице Франции.
- Макрон ранее выражал обеспокоенность тем, что Россия может использовать Олимпиаду как инструмент для информационных атак на Францию.
- Зеленский также отреагировал на слова Макрона относительно перемирия на время Олимпиады. Он заявил, что не верит в такой формат перемирия с Россией. Он также отметил, что Россия может использовать его в свою пользу.