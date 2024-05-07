Перебуваючи з офіційним візитом у Франції, на спільній пресконференції з президентом Еммануелем Макроном, китайський лідер заявив, що прагне відновлення діалогу між Росією та Україною для обговорення мирних планів.

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Китай виставляє себе в ролі миротворця

Заяви, сказані Сі Цзіньпіном під час зустрічі з президентом Франції та його дії сильно відрізняються. За його словами, Китай неодноразово заявляв про свою позицію щодо російсько-української війни. Пекін нібито відіграє важливу роль у забезпеченні миру. Хоча при цьому ж голова КНР підіграє Кремлю, називаючи війну та російське вторгнення "українською кризою".

Спеціальний представник китайського уряду у справах Євразії проводить третій раунд дипломатії. Водночас Китай виступає проти спроб використати українську кризу як інструмент, щоб очорнити третю країну або розпалити нову холодну війну,

– говорить Сі Цзіньпін.

За словами голови КНР, війну можна завершити лише шляхом переговорів. Він наголосив, що на майбутній міжнародній мирній конференції мають бути представлені й Україна, й Росія, що повинно забезпечити рівну участь усіх сторін та справедливе обговорення всіх мирних планів. Втім, наразі Китай не використовує жоден зі своїх важелів впливу на Росію для досягнення миру в Україні.

"Нейтральний" миротворець Китай допомагає Росії

Візит Сі у Франції відбувся на тлі заяв американських офіційних осіб про те, що Китай експортує до Росії товари подвійного призначення, як от верстати, безпілотники, турбореактивні двигуни, мікроелектроніка, компоненти для ракетного палива. Все це допомагає розвивати російську оборонно-промислову базу та продовжувати загарбницьку війну в Україні.

Втім, китайська сторона відкидає будь-які звинувачення у військовій допомозі Росії. Сі лише підтвердив Макрону зобов'язання про ненадсилання Росії зброї напряму.

Сі Цзіньпін обережно стежить за тим, щоб будь-який результат війни не послабив Путіна, якого він вважає ключовим партнером у протидії США. Президент Китаю продовжує повторювати заклик до "всіх сторін", залучених у конфлікт, відновити діалог і "поступово накопичити взаємну довіру". Він також виступає проти мирних конференцій щодо війни в Україні, які не включають Росію.

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