Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів 24 Каналу, що Китай підтримує країни, які утворюють так званий антизахідний блок. Водночас візит у Європу також важливий для Сі Цзіньпіна з огляду на низку причин.

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Яку "гру" веде Китай

Зараз Пекін намагається використати напругу проти західного світу, яку творять такі країни як Росія, Сербія, Іран, КНДР, Білорусь. Велика кількість цих держав не просто пов'язані з країною-агресоркою, а ще й з Китаєм. Те саме стосується Куби, Венесуели, які вже починають утворювати антизахідний блок.

Мета Китаю – створити альтернативну систему, в якій звичайним західним консенсусом не можна буде вирішити, що відбуватиметься у світі. Сі Цзіньпін хоче створити альтернативний консенсус з центром у Пекіні.

Для розв'язання цього питання Китай не планує шукати шляхів порозуміння зі США чи Європейським Союзом. У цьому вже немає сенсу, бо конфлікт Китаю із Заходом вже має гостру дипломатичну фазу,

– наголосив Ярослав Божко.

Ми бачимо, що Європа та США накладають обмеження на китайські компанії, їхнє програмне забезпечення викривають на шпигунстві. У цьому й полягає "гра" Китаю – підготуватися до можливої третьої світової війни зі Сполученими Штатами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Чому тоді Сі Цзіньпін прибув у Європу

Китаю вигідне становище, в якому Росія продовжує існувати далі без серйозної для себе загрози. Тобто вона має залишитися не дуже ресурсною, але воєнно-вагомою силою. Сі Цзіньпіну не так важливо, хто переможе у війні, як те, щоб російська державна система існувала в такому самому вигляді, як сьогодні.

Це потрібно, щоб часом туди не мали впливу західні країни та не спрямували Росію, наприклад, в проамериканське русло,

– додав Божко.

А візит до Франції можна пояснити бажанням Пекіна зберегти свою присутність на європейських ринках збуту. Європі також важливо зберігати ці ланцюжки через залежність від китайської критичної сировини, мовиться про енергомісткі матеріали.

Натомість Пекіну важливі певні компоненти, складні, наукомісткі, технологічні рішення – все це Китай отримує від Європи або європейських компаній.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції: що відомо