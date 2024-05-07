Про це заявив сам французький лідер під час розмови з журналістами після зустрічі з Си 7 травня. Окрім цього Китай пообіцяв не постачати Росії будь-яке озброєння.

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Результат зустрічі

Повідомляється, що Еммануель Макрон привітав готовність Сі Цзіньпіна "попросити всіх зацікавлених сторін про олімпійське перемир’я під час майбутніх ігор".

Ми разом віримо, що ця ініціатива може стати можливістю працювати над довгостроковим врегулюванням у повній повазі до міжнародного права,

– вказав Макрон.

Президент Франції також привітав те, що Китай зобов'язався не продавати Росії будь-яку зброю.

Своєю чергою лідер Піднебесної закликав не "очорняти" Китай в контексті українського питання. За словами Сі, Пекін відіграє "позитивну роль" у пошуку мирного вирішення війни.

Ми виступаємо проти використання української кризи для перекладання провини на інших, дискредитації третіх країн і розпалювання нової холодної війни,

– зазначив Сі Цзіньпін.

Варто також вказати, що під час відкриття тристоронньої зустрічі Макрон акцентував на тому, що майбутнє європейського континенту дуже чітко залежатиме від здатності продовжувати розвивати відносини з Китаєм у збалансований спосіб.

Візит Сі до Парижу