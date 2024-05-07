Об этом заявил сам французский лидер во время разговора с журналистами после встречи с Си 7 мая. Кроме этого Китай пообещал не поставлять России любое вооружение.

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Результат встречи

Сообщается, что Эммануэль Макрон приветствовал готовность Си Цзиньпина "попросить всех заинтересованных сторон об олимпийском перемирии во время будущих игр".

Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью работать над долгосрочным урегулированием в полном уважении к международному праву,

– указал Макрон.

Президент Франции также приветствовал то, что Китай обязался не продавать России любое оружие.

В свою очередь лидер Поднебесной призвал не "очернять" Китай в контексте украинского вопроса. По словам Си, Пекин играет "положительную роль" в поиске мирного решения войны.

Мы выступаем против использования украинского кризиса для перекладывания вины на других, дискредитации третьих стран и разжигания новой холодной войны,

– отметил Си Цзиньпин.

Стоит также указать, что во время открытия трехсторонней встречи Макрон акцентировал на том, что будущее европейского континента очень четко будет зависеть от способности продолжать развивать отношения с Китаем сбалансированным образом.

Визит Си в Париж