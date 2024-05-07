Об этом заявил сам французский лидер во время разговора с журналистами после встречи с Си 7 мая. Кроме этого Китай пообещал не поставлять России любое вооружение.
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Результат встречи
Сообщается, что Эммануэль Макрон приветствовал готовность Си Цзиньпина "попросить всех заинтересованных сторон об олимпийском перемирии во время будущих игр".
Мы вместе верим, что эта инициатива может стать возможностью работать над долгосрочным урегулированием в полном уважении к международному праву,
– указал Макрон.
Президент Франции также приветствовал то, что Китай обязался не продавать России любое оружие.
В свою очередь лидер Поднебесной призвал не "очернять" Китай в контексте украинского вопроса. По словам Си, Пекин играет "положительную роль" в поиске мирного решения войны.
Мы выступаем против использования украинского кризиса для перекладывания вины на других, дискредитации третьих стран и разжигания новой холодной войны,
– отметил Си Цзиньпин.
Стоит также указать, что во время открытия трехсторонней встречи Макрон акцентировал на том, что будущее европейского континента очень четко будет зависеть от способности продолжать развивать отношения с Китаем сбалансированным образом.
Визит Си в Париж
- 5 мая Си Цзиньпин впервые с 2019 года прибыл во Францию с рабочим визитом. Именно в этой стране глава Поднебесной начал свое европейское турне по разным странам.
- Си Цзиньпин приехал во Францию с "тремя посланиями". Целью визита является обсуждение торговых и дипломатических отношений между двумя странами, а также и поиск путей решения войны в Украине. Глава Китая заявил, что понимает, что стоит на кону для европейцев в "украинском кризисе", и предан ряду норм, которые регулируют международные отношения.
- Еще до визита китайского президента СМИ сообщали, что во время разговора Макрон будет поднимать вопрос "олимпийского перемирия". Впоследствии эту информацию подтвердил и сам президент Франции. Он указал, что приложит максимум усилий для того, чтобы прекратить огонь во всех военных конфликтах в мире – в том числе и в Украине.