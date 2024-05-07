Глава центра политических студий “Доктрина” Ярослав Божко рассказал 24 Каналу, что Китай поддерживает страны, которые образуют так называемый антизападный блок. В то же время визит в Европу также важен для Си Цзиньпина, учитывая ряд причин.

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Какую "игру" ведет Китай

Сейчас Пекин пытается использовать напряжение против западного мира, которое создают такие страны как Россия, Сербия, Иран, КНДР, Беларусь. Большое количество этих государств не просто связаны со страной-агрессором, а еще и с Китаем. То же касается Кубы, Венесуэлы, которые уже начинают образовывать антизападный блок.

Цель Китая – создать альтернативную систему, в которой обычным западным консенсусом нельзя будет решить, что будет происходить в мире. Си Цзиньпин хочет создать альтернативный консенсус с центром в Пекине.

Для решения этого вопроса Китай не планирует искать пути взаимопонимания с США или Европейским Союзом. В этом уже нет смысла, потому что конфликт Китая с Западом уже имеет острую дипломатическую фазу,

– отметил Ярослав Божко.

Мы видим, что Европа и США накладывают ограничения на китайские компании, их программное обеспечение разоблачают на шпионаже. В этом и заключается "игра" Китая – подготовиться к возможной третьей мировой войне с Соединенными Штатами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Почему тогда Си Цзиньпин прибыл в Европу

Китаю выгодно положение, в котором Россия продолжает существовать дальше без серьезной для себя угрозы. То есть она должна остаться не очень ресурсной, но военно-весомой силой. Си Цзиньпину не так важно, кто победит в войне, как то, чтобы российская государственная система существовала в таком же виде, как сегодня.

Это нужно, чтобы туда не имели влияния западные страны и не направили Россию, например, в проамериканское русло,

– добавил Божко.

А визит во Францию можно объяснить желанием Пекина сохранить свое присутствие на европейских рынках сбыта. Европе также важно сохранять эти цепочки из-за зависимости от китайского критического сырья, говорится об энергоемких материалах.

Зато Пекину важны определенные компоненты, сложные, наукоемкие, технологические решения – все это Китай получает от Европы или европейских компаний.

Визит Си Цзиньпина во Францию: что известно