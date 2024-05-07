У багатьох своїх кроках Пекін бачить вигоду у геополітичних відступах з боку офіційного Вашингтона. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко.

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Чим Макрон зацікавив Сі

Перша за останні 5 років поїздка Сі Цзіньпіна до Європи знакова з погляду країн, які обрані. Адже лідер Китаю відвідає також Сербію та Угорщину. З погляду Франції, то ще є питання безпеки.

Макрон, роблячи ставку на стратегічну автономію, бачить розбудову європейської частини світу як єдиного суб'єкта. Це імпонує Сі, бо він говорить про необхідність створення загальної системи безпеки в Євразії.

Проте зрозуміло, що Макрон не в піддавки грає з лідером Китаю й поготів Росією. Його цікавить передусім збільшення продуктивності й спроможності сил в Європі, щоб вони могли оперативніше реагувати на виклики. Очевидно, навіть НАТО в розумінні Макрона не є сьогодні достатньо підготовленою для цього силою,

– мовив керівник Центру аналізу та стратегії.

На його думку, за декілька днів візиту Сі Цзіньпіна до Франції ми побачимо якраз спілкування по багатьох цих пунктах й, звісно, щодо України.

Також Макрон, ймовірно, сподівається на підтримку Китаю щодо перемир'я, яке пропонував він на паризькій олімпіаді, що відбудеться з середини липня до першої частини серпня. Адже саме Пекін може вплинути на Росію, аби забезпечити відповідне перемир'я.

Зверніть увагу! У Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року відбудуться літні Олімпійські ігри. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що працюватиме над досягненням припинення вогню під час майбутнього заходів. На його думку, це відповідає давній меті Ігор – зміцненню миру за допомогою спорту. Водночас Президента України заявив, що не вірить у такий формат перемир'я з країною-агресором.

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