Український лідер вирішив не зупинятися лише на Іспанії. Так, зранку 28 травня Володимир Зеленський відвідає Бельгію та Португалію. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Яка мета візиту

Володимир Зеленський відвідає Бельгію, де зокрема, зустрінеться з очільником уряду країни Александером де Кроо задля підписання двосторонньої безпекової угоди для нашої держави. Однак це ще не все.

Президент відвідає авіабазу, де відбуваються навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, які за попередніми прогнозами, від деяких країн Україна отримає вже влітку 2024 року. Також там глава держави поспілкується з пілотами.

Нагадаємо, що власне у Бельгії пообіцяли за можливості надати нашій державі перші літаки орієнтовно до кінця 2024 року.

Що кажуть про це ЗМІ

Бельгійські ЗМІ пишуть, що Володимир Зеленський також зустрінеться з королем країни Філіпом I та очільником оборонного відомства Людивіном Дедондером. Вони розмовлятимуть про військову підтримку України у війні з Росією з боку Бельгії.

Там додають, що візит повинен бути ще 2 тижні тому, однак його скасували у зв'язку із загостренням ситуації на фронті, зокрема, через посилення російського наступу на Харківському напрямку, який розпочався 10 травня.

Український лідер приїжджає до Брюсселя вже вчетверте. Під час попередніх візитів він виступав у бельгійському та європейському парламентах, а також був прийнятий королем Філіпом та прем’єр-міністром країни.

Бельгія – це ще не все

Канцелярія португальського президента Марселу Ребелу де Соузи повідомила, що український лідер цього ж дня відвідає Португалію на запрошення керівництва цієї країни.

Там наголосили, що візит Зеленського "є частиною спільного наміру поглибити чудові відносини між двома державами з особливим наголосом на зміцненні співпраці у сфері безпеки та оборони".

Він також надасть можливість підтвердити відданість Португалії суверенітету та територіальній цілісності України, а також політичній, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці Києва,

– йдеться в повідомленні.

Зеленський, згідно з оприлюдненою інформацією, проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та, відповідно, буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Напередодні Зеленський відвідав Іспанію