Про це український президент розповів у своєму телеграм-каналі. Про що говорив Зеленський із королем Іспанії, читайте далі в матеріалі.
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Аудієнція у Його Величності Короля Феліпе VI
Глава держави на аудієнції подякував за зусилля Іспанії у сфері гуманітарної допомоги Україні та підтримки українських громадян, яких вона прихистила.
Я вдячний Іспанії та всім вам за те, що ваші серця не потемнішали. Ви допомагаєте, ви зміцнюєте нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. І своєю небайдужістю ви рятуєте тисячі життів,
– сказав Зеленський, звертаючись до присутніх на аудієнції в Короля Іспанії.
Гарант також висловив сподівання на відкриття в Україні офісу Інституту Сервантеса, де Король Іспанії є почесним головою Комітету патронів.
"Іспанія допомагає, зміцнює нашу українську силу, яка тримає фронт проти російської агресії. Ця небайдужість рятує тисячі життів", – резюмував Зеленський.
Крім цього, президент України запросив Його Величність Феліпе VI та Її Величність Королеву Летицію відвідати Україну у зручний для них час.
Також відомо, що опісля Володимир Зеленський зустрівся з головами Конгресу депутатів та Сенату Генеральних кортесів Іспанії Франсиною Арменголь та Педро Ролланом, а також з головами фракцій іспанського парламенту.
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Іспанія підписала з Україною безпекову угоду: що відомо
- Під час зустрічі в Мадриді Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки. Іспанія стала десятою державою, яка підписала таку двосторонню угоду з Україною.
- Цього року Іспанія надасть Україні 1 мільярд євро військової допомоги. Також йдеться про додаткові 5 мільярдів євро на період 2024 – 2027 років через Фонд допомоги Україні в межах Європейського фонду миру.
- Гуманітарна допомога, економічне відновлення та відбудова, підтримка українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО та нашої Формули миру, посилення санкцій проти Росії – всі ці сфери співпраці викладені в угоді.