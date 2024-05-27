Об этом украинский президент рассказал в своем телеграмм-канале. О чем говорил Зеленский с королем Испании, читайте далее в материале.

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Аудиенция у Его Величества Короля Фелипе VI

Глава государства на аудиенции поблагодарил за усилия Испании в сфере гуманитарной помощи Украине и поддержки украинских граждан, которых она приютила.

Я благодарен Испании и всем вам за то, что ваши сердца не потемнели. Вы помогаете, вы укрепляете нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. И своим неравнодушием вы спасаете тысячи жизней,

– сказал Зеленский, обращаясь к присутствующим на аудиенции у Короля Испании.

Гарант также выразил надежду на открытие в Украине офиса Института Сервантеса, где Король Испании является почетным председателем Комитета патронов.

"Испания помогает, укрепляет нашу украинскую силу, которая держит фронт против российской агрессии. Это неравнодушие спасает тысячи жизней", – резюмировал Зеленский.

Кроме этого, президент Украины пригласил Его Величество Фелипе VI и Ее Величество Королеву Летицию посетить Украину в удобное для них время.

Также известно, что после Владимир Зеленский встретился с председателями Конгресса депутатов и Сената Генеральных кортесов Испании Франсиной Арменголь и Педро Ролланом, а также с председателями фракций испанского парламента.

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