Своє звернення гарант опублікував на своєму телеграм-каналі в неділю, 26 травня.

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"Для них це задоволення – спалювати"

Володимир Зеленський наголосив, що ми всі знаємо, із ким маємо справу. За його словами, Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною.

"Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", – наголосив гарант.

Президент України записав своє звернення з Харкова. В ньому він підкреслив, що це місто, на жаль, дуже близько до кордону Росії.

Що це означає для Харкова? Третій рік постійного терору. Більш як мільйон людей у цьому місті. І щоночі, щодня російська армія обстрілює місто. Найбільше – ракетами С-300. Це ракети для протиповітряної оборони, які використовуються Росією для терору на землі. Немає зараз у Харкові жодного району міста та жодної вулиці, які не постраждали б від цього постійного знущання. Тепер Росія додала удари керованими авіабомбами. Російська авіація наближається до кордону нашої держави й запускає ці бомби просто по місту. Це зброя невибіркового ураження. І будь-яка людина в будь-якому місті світу – від Сан-Паулу до Харбіна – сприймає це однаково – як терор. Як і подібні ж удари Росії по сотнях інших наших міст і сіл,

– зазначив лідер України.

Президент наголосив, що деякі з них, де колись вирувало життя, зараз спалені просто в попіл і там не залишилося жодного жителя.

"Випалена пустота – найжахливіший наслідок війни. Війни, якої ми в Україні не хотіли. Яку ми не провокували. І в якій Україна захищається від намагання Росії захопити наші ресурси й території та знищити нашу національну ідентичність. І світ це бачить", – підкреслив глава держави.